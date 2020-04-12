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Москва 24

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Общество

12:02

МВД предупредило о фейковой СМС-рассылке о нарушениях самоизоляции

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Министерство внутренних дел России предупредило граждан о ложных SMS-сообщениях о штрафах за нарушения режима самоизоляции по коронавирусу. Об этом говорится на официальной странице ведомства в Twitter.

"В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают SMS-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения. Данные сообщения не соответствуют действительности", – заявили сотрудники МВД.

Ранее в социальных сетях появились скриншоты сообщений, которые написаны якобы от имени ФСИН. В них говорилось, что гражданин нарушил режим самоизоляции и должен оплатить штраф в размере четырех тысяч рублей по номеру телефона через терминал сотовой связи.

На этой неделе Следственный комитет (СК) России возбудил три уголовных дела по фактам распространения ложной информации о коронавирусе. Речь шла о публикациях в интернете о массовом заражении российских военных в Сирии, а также о якобы принятом решении властей о продлении самоизоляции до 12 месяцев и введении пропускного режима в столице.

В России активно ведется борьба с появлением недостоверной информации в интернете. Так, 6 апреля Генеральная прокуратура выявила фейки в пяти регионах России.

31 марта Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий уголовную ответственность за распространение ложной информации, касающейся коронавируса. Согласно ему, обвиняемый может быть наказан лишением свободы на срок до 5 лет.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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