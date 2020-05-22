СК в Москве предъявил обвинение мужчине в распространении фейка о коронавирусе

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В столице мужчине предъявлено обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации о коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлию Иванову.

"В ходе предварительного расследования установлен мужчина, разместивший видеоролики. Им оказался житель столицы 1966 года рождения. Сегодня мужчине предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении", – заявила Иванова.

Она рассказала, что в социальной сети и на одном из видеохостингов неизвестные распространили видеоролик под названием "Вирус любит мацу? Гибнут лучшие". Распространители сообщали, что якобы коронавирус в действительности является "болезнью Фейгельсона – Якобсона", существование которой скрывается.

Также на просторах интернета был размещен видеоролик под названием "Все больше больных идут на органы", в котором говорилось, что под видом борьбы с COVID-19 у людей проводят изъятие органов для продажи. По данному факту возбуждено уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации.

Ранее следователи установили распространителя ложной информации об умерших от коронавирусной инфекции в обсерваторе на западе Москвы. Ей оказалась женщина 1979 года рождения. Девушка рассказала, что распространяла данную информацию с целью увеличения подписчиков в группе в соцсети.

