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Общество

13 мая, 19:10

Генпрокуратура потребовала удалить обнаруженные фейки о коронавирусе

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Генеральная прокуратура РФ обнаружила новую недостоверную информацию в интернете о коронавирусе, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, прокуратура Новосибирской области нашла видеоролик на Youtube, в котором россиян призывают игнорировать режим самоизоляции и собираться на массовые мероприятия. Кроме того, авторы ролика сообщают, что коронавирус был искусственно сформирован для введения тотального контроля над людьми путем чипирования.

Подобного содержания ролик обнаружили и в прокуратуре Северной Осетии. В видео призвали к массовому отказу от вакцинации, а коронавирус объявили созданным с целью устранения проблемы перенаселения Земли.

После мониторинга подобные материалы были обнаружены на нескольких страницах в социальной сети "ВКонтакте". В связи с этим Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к данным видеороликам и следить за их распространением в Сети.

"В вышеуказанных материалах содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и безопасности", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее Генпрокуратура обнаружила в интернете видеоролики, в которых рассказывалось о коронавирусе как оружии, с помощью которого планируется формирование глобального мирового порядка. В связи с этим в ведомстве потребовали возбудить уголовное дело по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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