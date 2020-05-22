В Москве установили распространителя фейка об умерших от COVID-19 в обсерваторе

20:17
Фото: СК РФ
Следователи установили распространителя ложной информации об умерших от коронавирусной инфекции в обсерваторе на западе Москвы. Ей оказалась женщина 1979 года рождения. Об этом говорится на сайте СК РФ.
"В ходе предварительного расследования была установлена и допрошена жительница района Крылатское. Она пояснила, что является модератором общедоступной группы в социальной сети, а информацию разместила для привлечения новых подписчиков", – сказала представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что в Крылатском районе якобы из учреждения в ночное время вывозят тела умерших людей от коронавирусной инфекции. По данному факту возбуждено уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации.
В начале мая Генпрокуратура обнаружила в интернете видеоролики, в которых рассказывалось о коронавирусе как оружии, с помощью которого планируется формирование глобального мирового порядка. В связи с этим в ведомстве потребовали возбудить уголовное дело по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".
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