В Москве установили распространителя фейка об умерших от COVID-19 в обсерваторе

Фото: СК РФ

Следователи установили распространителя ложной информации об умерших от коронавирусной инфекции в обсерваторе на западе Москвы. Ей оказалась женщина 1979 года рождения. Об этом говорится на сайте СК РФ.

"В ходе предварительного расследования была установлена и допрошена жительница района Крылатское. Она пояснила, что является модератором общедоступной группы в социальной сети, а информацию разместила для привлечения новых подписчиков", – сказала представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что в Крылатском районе якобы из учреждения в ночное время вывозят тела умерших людей от коронавирусной инфекции. По данному факту возбуждено уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации.

В начале мая Генпрокуратура обнаружила в интернете видеоролики, в которых рассказывалось о коронавирусе как оружии, с помощью которого планируется формирование глобального мирового порядка. В связи с этим в ведомстве потребовали возбудить уголовное дело по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".

