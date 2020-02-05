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Общество

14:12

Twitter начнет маркировать фейковые фото и видео с 5 марта

технологии общество

Фото: depositphotos/Mactrunk

Компания Twitter сообщила о планах маркировать контент, который сочтет "синтетическим или сфабрикованным", пишет "Газета.ру".

По словам администрации Twitter, речь о материалах, которые были "существенно изменены или созданы в манере, искажающей изначальный посыл, или заставляют верить в события, которые на самом деле никогда не случались".

Новые правила вступят в силу с 5 марта 2020 года. Опознать сфальсифицированный материал будет нетрудно. На фотографиях или видео появится специальный индикатор. Таким образом, компания хочет оградить пользователей от лживой информации, которая, по их мнению, наносит людям вред.

Ранее Роскомнадзор опубликовал список интернет-страниц, на которых регулярно публикуется недостоверная информация.

В перечень включены информационные источники, два или более раз упомянутые в исполнительных документах Генеральной прокуратуры России. В список вошли 27 страниц, которые включают в себя отдельные блоги, группы в социальных сетях, в том числе созданные СМИ.

В конце октября 2019 года Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к десяти сайтам, распространявшим фейковые новости. По информации ведомства, интернет-ресурсы публиковали сведения о неких ЧП, которые на самом деле не происходили. Сообщения о "якобы имевших место жутких взрывах и других банальных выдумках" не имели никакой связи с действительностью, однако могли вызвать панику среди граждан.

Twitter начнет с 5 марта маркировать фейковые материалы

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