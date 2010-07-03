Роскомнадзор отредактирует представленный список интернет-страниц с фейками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Роскомнадзор дал разъяснения по списку интернет-страниц с фейками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В пресс-службе заявили, что все приведенные данные в разделе "Перечень информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию" относятся к недостоверной информации в комментариях пользователей.
При этом в Роскомнадзоре уточнили, что к средствам массовой информации, чьи страницы оказались в опубликованном списке ресурсов, претензий нет. Отмечается, что в ближайшее время в форму реестра внесут корректировки.
Ранее Роскомнадзор опубликовал на своем сайте открытый список интернет-страниц, на которых регулярно публикуется недостоверная информация.
В перечень включены информационные источники, два или более раз упомянутые в исполнительных документах Генеральной прокуратуры России. В список вошли 27 страниц, которые включают в себя отдельные блоги, группы в социальных сетях, в том числе созданные СМИ.
В конце октября 2019 года Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к десяти сайтам, распространявшим фейковые новости. По информации ведомства, интернет-ресурсы публиковали сведения о неких ЧП, которые на самом деле не происходили. Сообщения о "якобы имевших место жутких взрывах и других банальных выдумках" не имели никакой связи с действительностью, однако могли вызвать панику среди граждан.
Весной 2019 года Владимир Путин подписал закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты новостей. Законом были введены штрафы за публикацию таких новостей.
Штрафы за искажение фактов составят до 1,5 миллиона рублей. Больше всего денег придется заплатить ресурсам с недостоверными материалами, которые привели к причинению вреда здоровью или массовому нарушению порядка.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: