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Общество

29 ноября, 19:37

Роскомнадзор отредактирует представленный список интернет-страниц с фейками

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Роскомнадзор дал разъяснения по списку интернет-страниц с фейками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В пресс-службе заявили, что все приведенные данные в разделе "Перечень информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию" относятся к недостоверной информации в комментариях пользователей.

При этом в Роскомнадзоре уточнили, что к средствам массовой информации, чьи страницы оказались в опубликованном списке ресурсов, претензий нет. Отмечается, что в ближайшее время в форму реестра внесут корректировки.

Ранее Роскомнадзор опубликовал на своем сайте открытый список интернет-страниц, на которых регулярно публикуется недостоверная информация.

В перечень включены информационные источники, два или более раз упомянутые в исполнительных документах Генеральной прокуратуры России. В список вошли 27 страниц, которые включают в себя отдельные блоги, группы в социальных сетях, в том числе созданные СМИ.

В конце октября 2019 года Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к десяти сайтам, распространявшим фейковые новости. По информации ведомства, интернет-ресурсы публиковали сведения о неких ЧП, которые на самом деле не происходили. Сообщения о "якобы имевших место жутких взрывах и других банальных выдумках" не имели никакой связи с действительностью, однако могли вызвать панику среди граждан.

Весной 2019 года Владимир Путин подписал закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты новостей. Законом были введены штрафы за публикацию таких новостей.

Штрафы за искажение фактов составят до 1,5 миллиона рублей. Больше всего денег придется заплатить ресурсам с недостоверными материалами, которые привели к причинению вреда здоровью или массовому нарушению порядка.

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