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Политика

16:10

В TikTok отреагировали на указ Трампа о мерах против компании

политика технологии

Фото: depositphotos/Narin_Photo

В сервисе коротких видео TikTok, принадлежащем китайской компании ByteDance, прокомментировали указ президента США Дональда Трампа, запрещающий американским компаниям и частным лицам в юрисдикции проводить сделки с компанией, передает RT.

"Этот исполнительный указ угрожает подрывом доверия мирового бизнеса к приверженности США принципу верховенства закона, который служил магнитом для инвестиций и стимулировал экономический рост страны на протяжении десятилетий", – заявили в компании.

В TikTok считают, что указ Трампа был издан без "соблюдения надлежащей правовой процедуры". В компании также подчеркнули, что никогда не разглашали пользовательские данные Китаю и не подвергали цензуре контент.

В начале июля стало известно, что американские власти рассматривают вопрос о блокировке в стране TikTok. Они считают, что приложение может передавать личные данные пользователей администрации КНР.

Госсекретарь США Майк Помпео подчеркнул, что китайские технологии могут угрожать национальной безопасности страны. По информации СМИ, в мире насчитывается более 700 миллионов пользователей TikTok, из них порядка 30 миллионов – в США.

В пятницу, 7 августа, Трамп подписал исполнительный указ "О борьбе с угрозой WeChat" и аналогичный в отношении приложения TikTok. В приказе говорится о запрете любых транзакций с компаниями, осуществленные позднее чем через 45 дней после подписания указа.

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