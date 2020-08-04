Трамп ополчился на TikTok. Повлияет ли его ультиматум на сделку с Microsoft?

Ситуация вокруг сервиса коротких видео TikTok, принадлежащего китайской компании ByteDance, вызывает огромное количество вопросов, поскольку новости приходят самые удивительные. Поначалу Сеть наводнили сообщения о том, что TikTok непрерывно шпионит за своими пользователями. После этого Дональд Трамп пообещал запретить приложение на территории США, если до 15 сентября сервис не будет куплен американской компанией. Повлияет ли выдвинутый президентом ультиматум на многомиллиардную сделку с Microsoft и для чего технологическому гиганту понадобился сервис коротких видео – в колонке обозревателя Николая Гринько.



Такого количества данных о юзерах не собирает и не передает ни одно приложение мира: на серверы ByteDance уходит даже информация о состоянии аккумулятора смартфона и его геолокация. Помимо этого, приложение ежесекундно сканирует текст из буфера обмена и отправляет его в Сеть по незащищенным каналам.

Казалось бы, подобные новости должны были мгновенно подорвать репутацию ByteDance, и тем удивительнее, что сразу же появилась информация о планах компании Microsoft купить TikTok. Не успели пользователи выразить удивление, как Дональд Трамп пообещал запретить TikTok на территории США именно из-за подозрительного сбора пользовательских данных. Перепуганные менеджеры Microsoft следом объявили о приостановке переговоров о покупке приложения.

Все ожидали, что дальше последует заявление об отказе от сделки, но не тут-то было. Вместо этого Трамп уточнил, что TikTok будет заблокирован, "если Micrоsoft или какая-нибудь другая американская компания не приобретет его". Не очень понятно, что именно происходило за кулисами во время этой паузы, но теперь компания Билла Гейтса вновь заявляет о продолжении переговоров с китайцами и планирует совершить сделку до 15 сентября 2020 года.



Согласно плану, Microsoft будет владеть сервисом TikTok на территории Соединенных Штатов, Канады, Австралии и Новой Зеландии.



Возникает резонный вопрос: для чего такой компании, как Microsoft, нужен TikTok? Судя по всему, все дело заключается в тех самых данных, которые так жадно собирает этот сервис. Если попытаться обобщить, то рынок пользовательских высоких технологий сегодня строится вокруг владения данными о юзерах. Такие гиганты, как Facebook, Google или Apple, владеют огромными базами, которые постоянно пополняются. И пусть компании изо всех сил стараются сделать вид, что это не так, все прекрасно понимают, как обстоят дела на самом деле.

Информация – это деньги, причем в сегодняшнем мире деньги гигантские. Рекламодатель готов вкладывать миллионы, чтобы знать, что именно пользователи едят, во что одеваются, куда ходят и когда просыпаются. Да и сами владельцы данных не прочь сунуть нос в личную жизнь пользователей.

Теперь вернемся к Microsoft. В перечисленных выше странах – Америке, Канаде, Австралии и Новой Зеландии – подавляющее большинство молодого населения (то есть активных потребителей товаров и услуг) использует Android, iOS и MacOS, то есть продукцию от Google и Apple.



Среди приложений лидируют Instagram и Facebook, а теперь еще и китайский TikTok.



Как можно заметить, Microsoft в этом списке не фигурирует. Нет, конечно, она не ютится на задворках, ее доля достаточно велика, но... Технологические гиганты, агрессивно работая локтями, вытеснили компанию Билла Гейтса из списка лидеров: данных о самой важной для Microsoft части аудитории у компании явно недостаточно. Может быть, ситуация сложилась бы иначе, если бы корпорации удалось сделать популярным свой Windows Phone, но проект, что называется, не взлетел.

Теперь, в ситуации острой нехватки пользовательских данных, Microsoft делает ход конем: покупает шпионящий TikTok и обещает Трампу перенести данные американских пользователей на территорию США, а после во все глаза следить, чтобы они никуда не утекли (и, разумеется, зашифровать их так, чтобы даже программисты Microsoft не смогли ими воспользоваться). Конечно, мы можем поверить в этот альтруизм, как и в то, что Билл Гейтс заботится исключительно о безопасности пользователей. Хотя...