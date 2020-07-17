Эксперты объяснили, почему складные смартфоны набирают популярность

Люди подустали от однотипных смартфонов, которые визуально почти не отличаются друг от друга, считают эксперты. Глоток свежего воздуха на рынок внесли устройства нового формата – с гибким экраном. Внешне они напоминают когда-то популярные телефоны-раскладушки, при этом функционал новых гаджетов превосходит их в разы. Разбираемся, почему смартфоны с гибкими дисплеями становятся все популярнее.



Забытое старое?

Galaxy Fold. Фото: samsung.com

В 2007 году мир гаджетов разделился на до и после. С этого момента производители смартфонов всего мира начали избавляться от кнопочных телефонов, раскладушек, слайдеров и других вариантов в пользу сенсорных аналогов с большими экранами. Со временем смартфоны только увеличивались в размере, а их технологическая начинка ежегодно обновлялась и совершенствовалась.

"Все дело в том, что с 2007 года по сегодняшний день рынок превратил все смартфоны в одинаковые фоторамки на весь экран и без кнопок. Люди уже устали от этого формата", – пояснил Москве 24 эксперт по мобильным технологиям Николай Турубар.





Николай Турубар эксперт по мобильным технологиям Некоторые помнят какое было разнообразие форм-факторов раньше: и раскладушки, и слайдеры, и QWERTY-телефоны, и чего только не было. Сейчас осталось два формата на рынке – это смартфоны и кнопочные телефоны, которыми пользуются в основном пожилые люди.

Поэтому производители начали экспериментировать, чтобы "нащупать какой-то тренд и занять новую нишу". Одним из таких экспериментов стали смартфоны с гибким экраном.

Пионером на рынке подобных устройств стала компания Samsung, которая в 2018 году представила сгибающийся безрамочный экран Infinity Flex. А уже в следующем году первое устройство с инновационным дисплеем от корейских разработчиков стало продаваться по всему миру.

"Технология уже достаточно зрелая. Если недавно это было новинкой, то сейчас уже выходит третье поколение гибких экранов, они уже идут со стеклянными элементами. К примеру, в модели Samsung Galaxy Z Flip, которая появилась в начале этого года, используется ультратонкое стекло. Его, конечно, номинально можно назвать стеклом, но все равно это развитие и прогресс", – отметил блогер Валентин Петухов, известный под псевдонимом Wylsacom.





Валентин Петухов (Wylsacom) блогер А недавно в Samsung сообщили, что 5 августа проведут очередное мероприятие в онлайн-формате и там, скорее всего, покажут второе поколение смартфонов Galaxy Fold. Можно сказать, что сформировалась некая ниша, категория людей, которая ждет уже вторую версию Fold.

Он добавил, что сейчас гибкие экраны в плане надежности становятся все больше похожими на классические дисплеи: они более долговечные, качественные и прочные. Что касается характеристик яркости и прочих атрибутов цветопередачи, то с этим у них проблем никогда не было.



Для кого подойдет новинка?

Galaxy Z Flip. Фото: Samsung.com

Появившиеся на рынке смартфоны с гибким дисплеем стали настоящим ноу-хау. Поэтому в первую очередь люди начали их покупать ради вау-эффекта. Обозреватель мобильных устройств Дмитрий Бевза рассказал Москве 24, что сейчас производители продолжают искать свой формат.

Например, складная книжка с внутренним экраном используется в модели Galaxy Fold, а смартфоном в виде раскладушки сделали Galaxy Z Flip. При этом данные модели с гибкими дисплеями уже смогли найти своего покупателя, несмотря на среднюю стоимость смартфона – чуть менее 100 тысяч рублей.

"Там стоят флагманские камеры, поэтому качество фото на высоте, а во время съемки из-за гибкого экрана больший видоискатель по сравнению с другими моделями смартфонов", – пояснил он.

Модель Galaxy Fold имеет безрамочный экран Infinity Flex Display с диагональю 7,3 дюйма. В сложенном состоянии гаджет достаточно компактный, а в разложенном виде практически заменяет планшет.





Дмитрий Бевза обозреватель мобильных устройств В случае с Galaxy Fold получается такое гибридное устройство между смартфоном и планшетом. На нем легче смотреть видеоконтент, приятно посмотреть сериалы или фильмы.

Также производитель гарантирует до 200 тысяч открываний и закрываний смартфона. По словам эксперта, в устройстве используется высокоточная механика, поэтому гаджет хорошо и надежно работает и должен прослужить несколько лет.



Согласно опросам, по сравнению с пользователями других устройств среди владельцев Galaxy Fold больше мужчин с высоким уровнем дохода, которые увлекаются технологическими новинками. При покупке раскладного телефона для пользователей в первую очередь была важна производительность гаджета, а также его новизна. После приобретения раскладных смартфонов владельцы признаются, что стали реже пользоваться планшетами.



Galaxy Z Flip же является раскладушкой нового формата. У модели 6,7-дюймовый экран, который может складывается пополам. По мнению обозревателя, существует стереотипы о том, что раскладушки обычно выбирает женская часть пользователей гаджетов. Но в случае с этой моделью она подходит всем.

"Если говорить о Galaxy Z Flip, то модель очень компактная. Многие недовольны размерами экранов своих смартфонов, которые бывают ну очень большими. Например, люди с небольшой ладонью, особенно девушки жалуются, что им просто неудобно. Компактные телефоны со складными экранами могут компенсировать этот недостаток", – пояснил собеседник Москвы 24.





Дмитрий Бевза обозреватель мобильных устройств В свое время ноутбуки были огромные и тяжелые, с маломощными процессорами, а теперь они тонкие, мощные, работают долго. Так сейчас происходит и со смартфонами.

Также модель обладает информационным мини-экраном на внешней стороне. С помощью него, к примеру, можно отвечать на звонок даже при закрытом телефоне, при этом само устройство не сильно разряжается, отметил Бевза.

В свою очередь, Валентин Петухов (Wylsacom) пояснил, что блогерам и обычным пользователям также понравится функция Galaxy Z Flip, которая позволяет ставить смартфон на любую поверхность.

"Galaxy Z Flip позволяет под углом поставить гаджет на стол или на другую поверхность и использовать для съемки или просмотра видео", – пояснил он.



Согласно исследованию PCMag, складными смартфонами пользуются в основном люди среднего возраста. Владельцы таких гаджетов основным преимуществом называют их компактность (31%), также для них важен большой размер дисплея (20%), высокая скорость работы и современная "начинка" (по 17%), а также имиджевая составляющая новинок (для 9%). Приобрести устройства с гибким дисплеем готовы 27% человек в возрасте от 45 до 54 лет и 18% пользователей возрастом от 35 до 44 лет.



Всего в 2019 году в мире было поставлено в общей сложности один миллион складных смартфонов. По прогнозам Strategy Analytics, к 2025 году этот показатель вырастет до ста миллионов.

