Зачем сгибать смартфон: какой смысл в последних девайсах Samsung и не только

На рынке мобильных устройств в последние дни произошло довольно громкое событие: производители, словно сговорившись, представили общественности модели смартфонов с гибкими дисплеями. На самом деле, именно "сговорились": любая крупная компания точно знает, что в данный момент происходит у конкурентов, и как только на горизонте замаячила перспектива выхода на рынок устройства, которое можно согнуть пополам, все бросились реализовывать похожие гаджеты (поскольку никто не хочет оказаться в роли догоняющего). Список производителей внушителен: Samsung, и Huawei, Xiaomi, TCL, Oppo... Кто-то показал готовую к производству модель, кто-то позволил мельком взглянуть на концепт, но так или иначе засветились все достаточно крупные игроки рынка.

Президент и главный исполнительный директор подразделения IT и мобильных коммуникаций Samsung Донг Джин Ко во время презентации нового смартфона Samsung Galaxy Fold. Фото: ТАСС/AP/Eric Risberg

Коллектив нашей редакции давно ждал появления гибких смартфонов. Мы читали сообщения о множестве новинок, появившихся за последние годы: растягивающиеся проводники и процессоры, мягкие аккумуляторы и, наконец, гибкие экраны. Пожалуй, не осталось ни одного электронного компонента, которому в последнее время не придали эластичности. Нам рисовалось светлое будущее, в котором смартфоны можно будет мять, скручивать, растягивать, оборачивать вокруг запястья, а главное – ронять с какой угодно высоты на любые твердые поверхности без какой-либо опасности повредить. Что ж, на данный момент производители взяли в оборот только один компонент: гнущиеся экраны. Вся остальная электроника в их смартфонах – обычная.

Понятно, что технологические новшества приходят постепенно, и складные экраны стали первой ласточкой. Предполагается, что пользователь в любой момент сможет раскрыть смартфон, словно книгу, и получить планшет, на котором и кино смотреть веселее, и играть приятнее, и работать удобнее, а после – сложить пополам и убрать в карман. Однако и публика, и аналитики пока воспринимают новую технологию с изрядной долей скепсиса.

Для начала хочется заметить, что кардинальных изменений функционала здесь нет: все, что можно делать на большом дисплее, можно делать и на маленьком. Причем "маленький" здесь – это всего лишь условность; современные смартфоны обладают настолько крупными экранами, насколько это вообще возможно. Разумеется, и игры, и фильмы, и сайты выглядят лучше на большом экране, но все предыдущие годы производители активно убеждали нас, что нам и маленького вполне достаточно! Вспомните: "Смотрите фильмы, как в настоящем кинотеатре!" или "Играйте в игры с 4K-изображением на карманном устройстве!". Нам очень долго внушали, что мы не нуждаемся в большой диагонали дисплея. А сегодня вдруг сообщили, что экраны обязательно надо увеличивать. Инерцию мышления потребителя преодолеть сложно. Он уже привык считать, что получит всю необходимую дозу удовольствия с семидюймового экранчика. И вот так, в одночасье заставить его передумать – очень сложная задача.

Старший вице-президент по маркетингу мобильных продуктов Samsung Джастин Денисон на презентации смартфона Samsung Galaxy Fold. Фото: ТАСС/AP/Eric Risberg

Кроме того, играет роль недостаток контента для устройств новых габаритов. На данный момент не существует приложений, в которых была бы реализована технология поддержки раскладных экранов. Конечно, со временем они обязательно появятся, но для того, чтобы заинтересовать потребителя, они нужны прямо сейчас. Нужны игры, в которых действие может начинаться в "смартфонном" положении экрана, а продолжаться в "планшетном". Нужны текстовые редакторы, в которых удобно работать в обеих "ипостасях", нужны масштабируемые карты... В конце концов, необходимы операционные системы, в которых зашиты все сценарии использования нового функционала. Без всего этого контента раскладной смартфон выглядит довольно бесполезной игрушкой.

Есть и еще одна особенность, о которой почему-то забывают. Если "смартфонопланшет" складывается экраном внутрь (как у TCL), как книга, то на его внешней стороне должен быть еще один экран, работающий в режиме смартфона. А это делает устройство дороже, да и вообще странновато выглядит. Можно складывать гаджет экраном наружу, как, например, сделали в Samsung, но тогда в сложенном состоянии вся внешняя поверхность смартфона оказывается экраном. Это, конечно, интересно выглядит и дает простор для технической фантазии, но такой телефон будет абсолютно не защищен от падений. На него невозможно надеть чехол, поскольку будет перекрываться один из экранов. А использовать его без чехла, бампера или чего-нибудь подобного страшновато: новые гибкие экраны, целиком "обволакивающие" гаджет, вряд ли выдержат падение на асфальт. А уж цену ремонта экрана или его замены даже представить себе страшно.



Видео: YouTube/Samsung

В общем, картина пока такова: телефон уже можно сложить пополам и развернуть, но пока абсолютно непонятно – зачем. Вопрос, вынесенный в заголовок статьи, на сегодняшний день не имеет ответа. Да, новая фича вызывает определенный интерес, но складной смартфон пока хочется всего лишь повертеть в руках – желания немедленно купить его не возникает. И нам кажется, все дело именно в том, что никто не решил, для чего человечеству нужны гибкие экраны. Надеемся, в скором времени нам подробно расскажут, что со всем этим делать, и мы уже не сможем себе представить, как же мы жили с "нескладными" телефонами. Нет, мы не хотим сказать, что корпорации постоянно придумывают для нас искусственные потребности, чтобы потом зарабатывать на них. Хотя...