В США опасаются вмешательства КНР в выборы президента через TikTok

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Американские сенаторы попросили администрацию лидера США Дональда Трампа проанализировать возможный риск того, что Китай использует приложение TikTok для вмешательства в предстоящие президентские выборы, сообщает "Газета.ру".
Письмо они направили главам ФБР, министерства внутренней безопасности и Национальной разведки США. Сенаторы перечислили случаи предполагаемого использования сервиса для манипулирования политическими дискуссиями. Они полагают, что Пекин делает это, чтобы ввести в заблуждение американцев и добиться желаемых результатов.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что Китай не заинтересован во вмешательстве в президентские выборы США и просит американских политиков прекратить строить догадки и обвинять китайские компании. Дипломат напомнил, что в последнее время Вашингтон ищет предлоги для давление на них, применяя в том числе политические рычаги, передает ТАСС. Он добавил, что Штатам следует содействовать улучшению китайско-американских отношений, а не наоборот.
В начале июля стало известно, что американские власти рассматривают вопрос о блокировке в стране TikTok. Они считают, что приложение может передавать личные данные пользователей администрации КНР. Госсекретарь США Майк Помпео подчеркнул, что китайские технологии могут угрожать национальной безопасности страны. По информации СМИ, в мире насчитывается более 700 миллионов пользователей TikTok, из них порядка 30 миллионов – в США.
Штаты также обвиняли во вмешательстве в выборы президента Россию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что РФ никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира.
The New York Times сообщала, что сотрудники разведслужб США предупредили о подобных планах РФ в 2020 году. Трамп опроверг эти слухи. По словам американского президента, появившиеся в СМИ известия – очередная кампания по дезинформации, запущенная демократами в конгрессе.
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