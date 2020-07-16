Лондон обвинил Москву в попытке вмешаться в парламентские выборы 2019 года

16:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Кабинет министров Великобритании утверждает, что Россия предприняла попытки повлиять на британские парламентские выборы, которые состоялись в декабре прошлого года, сообщает ТАСС.
По словам министра иностранных дел Доминика Рааба, после анализа правительство страны пришло к выводу, что Москва пыталась вмешаться в выборы путем распространения правительственных документов, незаконно полученных в результате утечки.
Рааб подчеркнул, что эти попытки не были частью "широкомасштабной кампании" по вмешательству в выборы.
"При том что доказательств наличия широкомасштабной российской кампании по вмешательству в выборы нет, любая попытка влияния на наши демократические процессы совершенно недопустима", – заявил Рааб, добавив, что начато расследование.
Речь идет о публикации компрометировавшего Консервативную партию документа о ходе торговых переговоров между Лондоном и Вашингтоном.
Россию неоднократно обвиняли в попытках вмешаться в выборы в других странах. К примеру, в феврале текущего года сотрудники разведслужб США предупредили палату представителей о действующем вмешательстве России в ход проведения выборов президента 2020 года. Речь идет о попытке обеспечить переизбрание Дональда Трампа.
По версии американской разведки, Москва планирует подорвать доверие к избирательной системе США. Рассматривается вероятность вмешательства сразу на нескольких этапах – как в ходе праймериз, так и непосредственно в ходе избрания главы государства.
Пресс-секретарь России Дмитрий Песков назвал эти сообщения параноидальными. По его словам, они не имеют ничего общего с правдой.
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