Песков заявил, что у России и США нет повода для "медового месяца"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения Кремля и Вашингтона никогда не были очень близкими и сейчас повода для "медового месяца" нет, сообщает ТАСС.

"Очень близкими они не были никогда, нет повода для медового месяца и сейчас. Чтобы был медовый месяц, сначала надо пожениться, а жениться никто не собирается", – высказался Песков.

Ранее пресс-секретарь объявил, что Россия не приемлет обвинения Лондона в хакерских атаках по вакцине, как и обвинения во вмешательстве в выборы 2019 года.