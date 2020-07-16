Песков оценил заявление МИД Британии о попытке России повлиять на выборы

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Обвинения Лондона во вмешательстве России в парламентские выборы в Великобритании 2019 года голословны, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Аналогичное мнение он высказал насчет заявлений о том, что российские спецслужбы якобы стоят за сбором данных о разработках вакцины от коронавируса.

"Мы не располагаем информацией, кто мог взламывать фармкомпании и исследовательские центры в Великобритании. Можем сказать одно – Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения. Мы не приемлем подобные обвинения, ровно как и очередные голословные обвинения во вмешательстве в выборы 2019 года", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков тоже осудил заявление главы Форин Офис Доминика Рааба о попытках России "вмешаться" в парламентские выборы в Британии.

"Это уже болезнь какая-то у них, по-моему. Они вообще уже не верят, наверное, в то, что что-то может проходить в их государствах без вмешательства извне, а вмешательство извне для них – это прежде всего "вмешательство" со стороны России", – цитирует Цекова RT.

По словам сенатора, доказательств не приводится, потому что их нет. Он связывает подобные обвинения с русофобией, невысоким уровнем политической культуры в странах и серьезным кризисом в них.

Британские власти полагают, что Россия "почти наверняка" пыталась вмешаться в парламентские выборы 2019 года в Великобритании. Рааб утверждает, что сейчас ведется уголовное расследование.

Он объяснил, что вмешательство происходило через онлайн-распространение незаконно полученных и утекших правительственных документов. Глава Форин Офис уточнил, что речь идет об утечке документов переговоров о свободной торговле между Великобританией и США в преддверии выборов.

При этом в заявлении говорится, что "нет никаких свидетельств существования обширной кампании России против выборов". В то же время добавляется, что "любая попытка вмешаться в демократические процессы совершенно неприемлема".