Песков прокомментировал обвинения Лондона в хакерских атаках по вакцине

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Россия не приемлет обвинения Лондона в хакерских атаках по вакцине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не приемлем подобные обвинения, ровно как и очередные голословные обвинения во вмешательстве в выборы 2019", – цитирует его РИА Новости.
В начале мая британские и американские спецслужбы сообщали, что зафиксировали масштабные кибератаки на организации здравоохранения и исследовательские центры. Британия заподозрила Россию и Иран в краже разработок в области борьбы с коронавирусом.
Член комитета по международным делам Виталий Милонов назвал обвинения несостоятельными. По его мнению, в подобном заявлении прослеживается желание переложить ответственность за неудачи на внешние факторы.
Глава Форин Офис Доминик Рааб, в свою очередь, сказал, что Россия якобы пыталась вмешаться в парламентские выборы в Британии в 2019 году. Он объяснил, что это происходило через онлайн-распространение незаконно полученных и утекших правительственных документов. Доказательств предоставлено не было.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков раскритиковал заявление. Он связывает его с русофобией, невысоким уровнем политической культуры и серьезным кризисом в странах, которые выдвигают такие обвинения.
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