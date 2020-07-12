Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Германия предложила странам Евросоюза ввести санкции против причастных к хакерской атаке на Бундестаг 2015 года, однако решение по вопросу не принято. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Юридический механизм санкций за преступления в киберпространстве согласовали в ЕС в 2019 году, но до сих пор не использовали. Он предполагает ограничения в отношении хакеров – в частности, запрет на въезд в сообщество, заморозку активов.

В начале мая 2020 года Генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в этом кибернападении. Немецкие правоохранители полагает, что он является членом хакерской группы Fancy Bear.

Россия отвергала обвинения в причастности к этим хакерским нападениям. Доказательств в поддержку версии о связях киберпреступников с Москвой представлено не было.

Кибератака на сети Бундестага началась в апреле 2015 года. Многие депутаты тогда получили одинаковые электронные письма якобы от ООН с вредоносной ссылкой. Чтобы предотвратить распространение вируса, немецким органам пришлось временно отключить всю IT-систему Бундестага. Было похищено не менее 16 гигабайт данных.

В 2018 году Федеральное бюро расследований называло имена подозреваемых в кибератаках, среди них также оказался Дмитрий Бадин. Речь шла о попытке совершить кибератаку против ОЗХО.

Нидерландские власти считают, российские агенты хотели взломать компьютерные системы организации и украсть документы о расследовании авиакатастрофы MH17 на Донбассе.