Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Германия предложила странам Евросоюза ввести санкции против причастных к хакерской атаке на Бундестаг 2015 года, однако решение по вопросу не принято. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Юридический механизм санкций за преступления в киберпространстве согласовали в ЕС в 2019 году, но до сих пор не использовали. Он предполагает ограничения в отношении хакеров – в частности, запрет на въезд в сообщество, заморозку активов.
В начале мая 2020 года Генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в этом кибернападении. Немецкие правоохранители полагает, что он является членом хакерской группы Fancy Bear.
Россия отвергала обвинения в причастности к этим хакерским нападениям. Доказательств в поддержку версии о связях киберпреступников с Москвой представлено не было.
Кибератака на сети Бундестага началась в апреле 2015 года. Многие депутаты тогда получили одинаковые электронные письма якобы от ООН с вредоносной ссылкой. Чтобы предотвратить распространение вируса, немецким органам пришлось временно отключить всю IT-систему Бундестага. Было похищено не менее 16 гигабайт данных.
В 2018 году Федеральное бюро расследований называло имена подозреваемых в кибератаках, среди них также оказался Дмитрий Бадин. Речь шла о попытке совершить кибератаку против ОЗХО.
Нидерландские власти считают, российские агенты хотели взломать компьютерные системы организации и украсть документы о расследовании авиакатастрофы MH17 на Донбассе.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: