Трамп признал ответственность за кибератаку против России

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Президент США Дональд Трамп заявил, что лично одобрил проведение кибератаки против российского "Агентства интернет-исследований" в 2018 году. Такое заявление глава Белого дома сделал в ходе беседы с обозревателем газеты Washington Post Марком Тиссеном.

"На этой неделе во время интервью со мной в Овальном кабинете Трамп впервые признал, что санкционировал скрытую кибератаку против российского "Агентства интернет-исследований", – пишет Тиссен.

"Верно", – сказал президент США, отвечая на соответствующий вопрос журналиста об этой кибератаке.

"Никто не вел себя так жестко с Россией, как я", – приводит слова Трампа Тиссен.

Ранее стало известно о личном отношении Дональда Трампа к Владимиру Путину. Об этом рассказал бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон в книге "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома".