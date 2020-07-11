Трамп признал ответственность за кибератаку против России

09:40
Фото: ТАСС/Evan Vucci/AP
Президент США Дональд Трамп заявил, что лично одобрил проведение кибератаки против российского "Агентства интернет-исследований" в 2018 году. Такое заявление глава Белого дома сделал в ходе беседы с обозревателем газеты Washington Post Марком Тиссеном.
"На этой неделе во время интервью со мной в Овальном кабинете Трамп впервые признал, что санкционировал скрытую кибератаку против российского "Агентства интернет-исследований", – пишет Тиссен.
"Верно", – сказал президент США, отвечая на соответствующий вопрос журналиста об этой кибератаке.
"Никто не вел себя так жестко с Россией, как я", – приводит слова Трампа Тиссен.
Ранее стало известно о личном отношении Дональда Трампа к Владимиру Путину. Об этом рассказал бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон в книге "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома".
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