Болтон рассказал о личном отношении Трампа к Путину

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Отношение президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину так и осталось загадкой, сообщает РИА Новости со ссылкой на книгу "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" бывшего советника по национальной безопасности США Джона Болтона.

Он отметил, что Трамп никогда не высказывал, что думает по поводу лично Путина. Болтон сообщил, что никогда не спрашивал об этом американского президента. Касаясь причин, он отметил, что он, вероятно, боялся того, что может услышать от Трампа.

Болтон рассказал, что в 2018 году его встревожило то, что президент США поздравил Путина с победой на выборах в России. Автор книги напомнил, что в это же время происходили события, связанные с семьей Скрипалей.

"Было тревожно читать, что Трамп поздравил Путина с победой на выборах президента России по совету Макмастера (экс-советника по национальной безопасности)", – отметил Болтон.

Он добавил, что при этом Трамп все же выслал 60 российских дипломатов.

Болтон работал в администрации действующего президента США 17 месяцев. По данным СМИ, он был уволен с должности после того, как разошелся с Трампом по вопросам политики в отношении Ирана, Афганистана и КНДР.

22 июня в Вене завершились переговоры России и США по стратегической безопасности. Она проходила без присутствия прессы. Отмечалось, что обо всех итогах будет сообщено позднее.