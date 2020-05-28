Посла РФ вызвали в МИД Германии в связи с хакерской атакой на бундестаг

Фото: depositphotos/Syda_Productions
МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за дела о хакерской атаке на бундестаг. Речь идет о событиях 2015 года, передает РИА Новости.
Немецкое внешнеполитическое ведомство считает, что атаку устроил якобы участник группы ART28 Дмитрий Бадин. В тот момент мужчина был сотрудником ГРУ. Сотрудники дипмиссии говорят, что у них есть доказательства. Однако в настоящий момент доказательства и подтверждения не приводятся со стороны МИД.
До этого прокуратура Германии выдала международный ордер на арест Бадина. При этом россиянина также ищет ФБР. В США его причислили к группе хакеров. По утверждению американского бюро, Бадин сотрудник российской военной разведки.
Так, в 2018 году Федеральное бюро расследований называло имена подозреваемых в кибератаках. В их списке фигурировал Дмитрий Бадин.
Кроме того, ранее российских хакеров заподозрили в атаках на немецкие телекомпании.
В правоохранительных органах страны предположили, что за нападением могут стоять участники хакерской группировки Sandworm, которая, как считают в Германии, связана с российскими спецслужбами.
Хакеры продали полмиллиона аккаунтов Zoom
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: