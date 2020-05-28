Посла РФ вызвали в МИД Германии в связи с хакерской атакой на бундестаг

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МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за дела о хакерской атаке на бундестаг. Речь идет о событиях 2015 года, передает РИА Новости.

Немецкое внешнеполитическое ведомство считает, что атаку устроил якобы участник группы ART28 Дмитрий Бадин. В тот момент мужчина был сотрудником ГРУ. Сотрудники дипмиссии говорят, что у них есть доказательства. Однако в настоящий момент доказательства и подтверждения не приводятся со стороны МИД.

До этого прокуратура Германии выдала международный ордер на арест Бадина. При этом россиянина также ищет ФБР. В США его причислили к группе хакеров. По утверждению американского бюро, Бадин сотрудник российской военной разведки.

Так, в 2018 году Федеральное бюро расследований называло имена подозреваемых в кибератаках. В их списке фигурировал Дмитрий Бадин.

Кроме того, ранее российских хакеров заподозрили в атаках на немецкие телекомпании.

В правоохранительных органах страны предположили, что за нападением могут стоять участники хакерской группировки Sandworm, которая, как считают в Германии, связана с российскими спецслужбами.