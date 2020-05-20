Эксперты обнаружили утечку данных клиентов интернет-магазина Romwe

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Фото: depositphotos/dedivan1923
Эксперты компании DeviceLock обнаружили утечку данных клиентов интернет-магазина Romwe. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на основателя и технического директора компании Ашота Оганесяна.
В открытом доступе оказалась база с 23 миллионами пар логинов и паролей пользователей, из которых около 87 тысяч принадлежат россиянам. Оганесян рассказал, что фрагменты базы появляются на просторах интернета с февраля 2020 года. Часть из них продается, а другая половина выкладывается на бесплатной основе.
"При этом выборочная проверка расшифрованных паролей показывает, что они "живые", и по ним можно авторизоваться на сайте магазина. Вероятнее всего, база была получена через одну из уязвимостей SQL-сервера магазина", – указал Оганесян.
Он подчеркнул, что логин и пароль к личному кабинету в интернет-магазине открывает доступ ко всей информации покупателя. Через него пользователи могут отменить, оформить или перенаправить заказы.
"Но главная опасность, конечно, в возможности повторного использования пользователями этих же паролей в других более важных сервисах – включая почту, личные облака и интернет-банки", – добавил Оганесян.
Ранее британская авиакомпания EasyJet подверглась хакерской атаке. В доступе злоумышленников оказалась база данных электронных адресов и сведений о поездках порядка девяти миллионов клиентов. Также хакеры получили доступ к информации о кредитных картах около 2,2 тысячи пассажиров.
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