Данные российских автовладельцев оказались в открытом доступе – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

База данных российских автовладельцев появилась в открытом доступе. Ее разместили на одном из форумов даркнета, приводит издание "Ведомости" заявление основателя и технического директора DeviceLock Ашота Оганесяна.

По данным СМИ, база содержит сведения из реестра ГИБДД. Уточняется, что это около 129 миллионов лидов и 83 файлов. Информация включает в себя дату первичной и последней регистрации, марку, а также модель транспортного средства. Появившаяся база содержит данные первичной регистрации авто, начиная с 1990-х годов.

Как утверждается в СМИ, продавцы предложили за отдельную плату персональные данные автомобилистов, включая имя, фамилию, адрес и номер паспорта. Для получения персональных данных продавцы запросили около 2800 долларов.

Недавно СМИ сообщили об утечке данных более 9 млн клиентов курьерской службы.