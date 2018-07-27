Российских хакеров заподозрили в атаках на немецкие телекомпании − СМИ

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Немецкие правоохранители заподозрили российских хакеров в кибератаках на коммуникационные сети немецких телекомпаний ZDF и WDR. Об этом сообщает Der Spiegel.

По информации издания, кибератаку совершили в начале июня. Хотя нападению удалось помешать, в силах безопасности Германии не исключают, что хакеры все же успели похитить часть данных.

В телекомпании WDR от комментариев по вопросам "технической безопасности" отказались. А представители ZDF рассказали, что во время кибератаки было заражено около десятка компьютеров.

В правоохранительных органах страны предположили, что за нападением могут стоять участники хакерской группировки Sandworm, которая, как считают в Германии, связана с российскими спецслужбами.

Ранее Россию не раз обвиняли в кибератаках на учреждения ФРГ, хотя ни одно из немецких силовых ведомств не предоставило доказательств связей киберпреступников с Москвой.

В самой России неоднократно отвергали эти безосновательные обвинения.