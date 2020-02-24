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Политика

24 февраля, 22:27

РФ не причастна к взлому серверов Демпартии США – дипломат

политика за рубежом

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Обвинения в адрес России о взломе серверов Демократической партии США не имеют под собой оснований. Об этом заявил директор департамента МИД РФ по вопросам международной информационной безопасности Андрей Крутских, как сообщает "Интерфакс".

Специалист подчеркнул, что Москва готова к диалогу по данному вопросу.

"Нам совершенно непонятно, на чем основаны эти обвинения. Но при этом мы готовы их обсуждать. Мы неоднократно предлагали американцам сесть за стол переговоров и обсудить каждое конкретное обвинение. Докопаться до истины, кто что сделал и что не сделал", – заявил Крутских.

По словам дипломата, любые утечки или случаи взлома серверов с той или иной стороны должны обсуждаться "на уровне профессионалов", а не с помощью громких публикаций в СМИ.

Как сообщает РИА Новости, министерство иностранных дел РФ готово предоставить Вашингтону доказательства своего невмешательства в выборные процессы США. При этом американские власти данное предложение игнорируют.

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