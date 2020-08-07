Трамп подписал указ "О борьбе с угрозой WeChat"

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Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал исполнительный указ "О борьбе с угрозой WeChat". В результате отводится 45 дней на завершение сделок, связанных с этим приложением из КНР, передает РИА Новости.
Запрещаются "любые транзакции c Tencent, связанные с WeChat", осуществленные позднее чем через 45 дней после подписания указа. Кроме того, в администрации американского главы заявили о подписании аналогичного документа по борьбе с сервисом TikTok.
До этого президент США обвинял WeChat в сборе сведений американцев. По словам Трампа, полученные данные могут быть использованы для шантажа, шпионажа и слежки за гражданами, компаниями в США. Сервис разработан китайской организацией Tencent Holdings.
Ранее Twitter временно заблокировал аккаунт предвыборной кампании Дональда Трампа. Чтобы восстановить доступ, владелец страницы должен удалить спорный твит.
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