Два человека получили ранения при обстреле машины в Ингушетии

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В Назрановском районе Ингушетии неизвестные открыли огонь по машине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Отмечается, что инцидент произошел в селении Сурхахи.

"В результате обстрела, по предварительным данным, два человека получили огнестрельные ранения", – заявил источник.

Оба пострадавших были госпитализированы. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь медиков.

На месте происшествия организована работа оперативно-следственной группы. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее на границе Ингушетии и Северной Осетии произошла стрельба. В результате обстрела машины погиб один человек.