На севере Москвы женщина выстрелила в бывшего мужа из пневматики

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На севере Москвы женщина ранила бывшего мужа из пневматического оружия, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел на Бескудниковском бульваре, доме 11, корпусе 1. Пострадавший в госпитализации не нуждается.

На месте работают сотрудники полиции, они опрашивают участников инцидента. По предварительным данным, бывшие супруги вместе распивали спиртные напитки.

Ранее на юге Москвы задержали женщину, подозреваемую в убийстве двух мужчин. По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 19 июня во время распития спиртных напитков.

Накануне на улице Приорова мужчина застрелил свою бывшую девушку, ее мать и малолетнего ребенка, после чего покончил с собой.