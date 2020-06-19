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Москва 24

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Происшествия

17:32 (обновлено 19.06.2020 18:08)

На севере Москвы женщина выстрелила в бывшего мужа из пневматики

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На севере Москвы женщина ранила бывшего мужа из пневматического оружия, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел на Бескудниковском бульваре, доме 11, корпусе 1. Пострадавший в госпитализации не нуждается.

На месте работают сотрудники полиции, они опрашивают участников инцидента. По предварительным данным, бывшие супруги вместе распивали спиртные напитки.

Ранее на юге Москвы задержали женщину, подозреваемую в убийстве двух мужчин. По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 19 июня во время распития спиртных напитков.

Накануне на улице Приорова мужчина застрелил свою бывшую девушку, ее мать и малолетнего ребенка, после чего покончил с собой.

Полиция оцепила территорию дома на улице Приорова, где произошла стрельба

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