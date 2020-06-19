Женщину задержали по подозрению в убийстве двух мужчин на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "112"

Женщину задержали по подозрению в убийстве двух мужчин на юге столицы, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в ночь на 19 июня в районе станции метро "Царицыно". Женщина 1979 года рождения в ходе конфликта, возникшего во время распития спиртных напитков, нанесла несколько ударов ножом своему сожителю, а затем его знакомому, сообщили в ГСУ СК России.

От полученных ранений один из мужчин скончался на месте, второй умер в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

Подозреваемая задержана. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о ее аресте.

Накануне в доме 38 по улице Приорова мужчина открыл стрельбу в одной из квартир, а затем забаррикадировался в ней. В результате инцидента погибли четыре человека – мужчина, ребенок и две женщины. По предварительным данным, одним из них был стрелявший, который покончил с собой.

По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела.

По данным СМИ, жертвой обвиняемого стала Елизавета Хлюпина, которая рассталась с молодым человеком.