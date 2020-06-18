Четыре человека погибли в результате стрельбы на улице Приорова

В результате стрельбы на севере Москвы погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя столичного главка СК России Юлию Иванову.

"В квартире на улице Приорова четверо погибших – мужчина, ребенок и две женщины", – сказала Иванова.

Об инциденте на улице Приорова стало известно в четверг, 18 июня. Очевидцы сообщили о 6–7 хлопках, похожих на выстрел, в доме 38. На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики.

"Соседи, услышав хлопки, обратились в правоохранительные органы, сообщив, что ранее к женщине в квартиру зашел сожитель. На место происшествия выехал заместитель руководителя Главного следственного управления и руководитель управления криминалистики", – уточнила представитель СК по Москве.

Она добавила, что в настоящее время проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия.

По данным источников, ЧП произошло во время ссоры: мужчина открыл огонь из травматического оружия и, по предварительным данным, застрелил свою сожительницу", – сказал источник.

По данным других источников, убиты также мать девушки и ее ребенок, а мужчина, который открыл стрельбу, покончил с собой.

Возбуждено уголовное дело.

