"Давно были эти наклонности"? Что известно о стрелявшем на Ленинском проспекте

Стрелок, который напал на сотрудников ДПС на Ленинском проспекте, не имел мотива. К такому выводу пришли следователи. Молодой человек открыл огонь по полицейским, находившимся в этот момент при исполнении. Правоохранители получили тяжелые ранения, однако им удалось задержать нападавшего и вызвать скорую помощь. Рассказываем, что известно о личности стрелка.



"Пальнул через открытое окно в инспектора"

В понедельник, 15 июня, на Ленинском проспекте – неподалеку от гостиницы "Салют" – молодой человек 1995 года рождения беспричинно напал на сотрудников полиции. По данным источника, стрелком оказался уроженец Ингушетии Ратмир Галаев.

"В районе дома 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение правил дорожного движения. Проходящий мимо гражданин, предположительно, из травматического оружия произвел выстрелы в сотрудников ДПС, в результате чего двое полицейских получили ранения", – рассказали в пресс-службе столичного управления МВД.

По данным СМИ, злоумышленник сначала выстрелил в плечо одному из правоохранителей, который затем выскочил из автомобиля и попытался обезвредить нападавшего. На помощь коллеге бросился второй полицейский, ему пришлось применить табельное оружие. Он также был ранен, однако успел несколько раз выстрелить в налетчика.

Эту информацию подтверждают и очевидцы. По словам Галины Даниловой, нападавший что-то кричал и шел прямо к полицейским.





Галина Данилова очевидец Размахивал руками. А потом достал пистолет и начал стрелять. Сначала пальнул через открытое окно в инспектора, который сидел на пассажирском сиденье.

Охранник стоянки, находящейся неподалеку, отметил, что сначала было три-четыре хлопка. "Секунд через 30 – ответные хлопки полиции. Голова, нога, то ли легкое пробило, то ли еще что. Они его завалили, бандита", – рассказал мужчина.

Другой очевидец добавил, что после этого один из полицейских поднялся, однако ему тут же стало плохо, он начал падать. "Люди его поддержали, чтобы он о бордюр головой не ударился. А потом еще подъехали полиция и скорая помощь", – объяснил он.

Уточняется, что молодой человек в момент нападения, по предварительным данным, находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Его и двух сотрудников ДПС госпитализировали. После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".



"Прошу, сделай меня лучшим воином"

Знакомые Ратмира Галаева рассказали, что тот учился в Юридическом институте РУДН. Однако, по словам его сокурсника, он был отчислен несколько лет назад за драку. Молодой человек предположил, что, возможно, в момент нападения Галаев был под воздействием веществ.

"Человек постоянно находился не в адеквате... Он постоянно со всеми находился в конфликтах. Мне кажется, что у него давно были вот эти наклонности. Все люди, которые его знали, думали, что гораздо раньше случится такое, что он гораздо раньше присядет", – объяснил он.





сокурсник Ратмира Галаева Было ожидаемо, что ничем хорошим это не кончится. Он из богатой семьи, он одевался хорошо, ездил на дорогих машинах, разбрасывался деньгами. 1 сентября этот человек раскладывал пятитысячные купюры на парте. Не то чтобы его все боялись, но никто с ним связываться не хотел.

В свою очередь, близкий друг семьи рассказал телеканалу Москва 24, что хочет помочь разобраться в случившемся. По его словам, семья Галаева хорошая, в Ингушетии ее "отлично знают".

"Дедушка – заслуженный руководитель совхоза еще с советских времен. Нет таких моментов, чтобы придраться, что что-то его подвигло, касаемо экстремизма и так далее. Человек абсолютно адекватный... Мы сами хотим разобраться, чем он руководствовался, кто его на это подвиг, под чем он был. Ведь если человек под чем-то находится, он не сотрудников перед собой видит, а кого-то плохого", – сказал мужчина.



Что нашли в квартире у стрелявшего в полицейских на Ленинском проспекте

При этом, по данным источника, родные молодого человека считают, что у него якобы были проблемы с психикой, которые спровоцировали два сотрясения мозга: одно он получил в боях по смешанным единоборствам, а второе – в ДТП.

Отмечается, что нападавший не состоял на учете в психоневрологическом диспансере, но якобы принимал антидепрессанты. Кроме того, уточняется, что Галаев с детства был вспыльчивым и из-за своего взрывного характера не единожды попадал в полицию. Ранее источник в правоохранительных органах республики сообщал, что его брат работает в полиции Ингушетии.

Сейчас следователи проверяют молодого человека на причастность к экстремизму. Правоохранители уже провели обыски по месту жительства Галаева и его знакомых, где тот незадолго до нападения оставил сумку. В ней обнаружили личный дневник злоумышленника, в котором он пишет про месть и просит помочь стать "лучшим воином".

Людей, находившихся в квартире, где правоохранители обнаружили личные вещи злоумышленника, допросили. Они рассказали, что были знакомы с Галаевым, но в последнее время общались крайне редко, поскольку тот был замкнутым.

На данный момент для выяснения полной картины продолжается следствие, устанавливается круг общения молодого человека и других лиц на возможную причастность к подготовке нападения.



Соболева Илона