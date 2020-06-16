Стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте вел дневник

Что нашли в квартире у стрелявшего в полицейских на Ленинском проспекте

Следователи нашли личный дневник мужчины, стрелявшего по полицейским на Ленинском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

Специалисты провели обыски по месту проживания подозреваемого и по месту жительства его знакомых. Там незадолго до случившегося злоумышленник оставил сумку с дневником.



Лиц в квартире допросили в качестве свидетелей. Они рассказали, что были знакомы с мужчиной, однако в последнее время он вел себя замкнуто, и общались они редко.

Двое раненных на Ленинском проспекте полицейских находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Напавшего на них также госпитализировали в медучреждение, где ему оказывают помощь.

По версии следствия, 15 июня молодой человек 1995 года рождения без причин открыл стрельбу в сторону сотрудников ДПС. Это произошло на проезжей части вблизи жилых домов.

Пострадавшие были тяжело ранены, но задержали нападавшего и смогли вызвать скорую помощь. Расследуется уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".