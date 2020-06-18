Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

Неизвестный открыл стрельбу в жилом доме на севере Москвы, сообщает ТАСС.

"Очевидцы сообщили, что в жилом доме на улице Приорова, доме 38, мужчина открыл стрельбу. Он забаррикадировался в квартире", – сообщил источник информагентства в правоохранительных органах.

Уточняется, что, по предварительным данным, с мужчиной находятся женщина и двое детей. Источник отметил, что в результате стрельбы женщина получила ранение в голову.

По информации очевидцев, в доме прозвучали 6-7 выстрелов, новых хлопков пока не было. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и медики, попасть в квартиру пока невозможно.

Накануне полиция задержала подозреваемого в стрельбе на улице Михневской на юге столицы. Очевидцы указали на предполагаемого стрелка, после чего тот попытался скрыться. У задержанного 37-летнего мужчины изъяли травматический пистолет.

Кроме того, в правоохранительных органах проверили информацию о стрельбе в центре Москвы. Сотрудники полиции прибыли на Зоологическую улицу по наводке очевидцев, сообщивших о хлопках, однако данные о правонарушении не подтвердились.

