15:24 (обновлено 18.06.2020 17:03)
Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24
Неизвестный открыл стрельбу в жилом доме на севере Москвы, сообщает ТАСС.
"Очевидцы сообщили, что в жилом доме на улице Приорова, доме 38, мужчина открыл стрельбу. Он забаррикадировался в квартире", – сообщил источник информагентства в правоохранительных органах.
Уточняется, что, по предварительным данным, с мужчиной находятся женщина и двое детей. Источник отметил, что в результате стрельбы женщина получила ранение в голову.
По информации очевидцев, в доме прозвучали 6-7 выстрелов, новых хлопков пока не было. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и медики, попасть в квартиру пока невозможно.
Накануне полиция задержала подозреваемого в стрельбе на улице Михневской на юге столицы. Очевидцы указали на предполагаемого стрелка, после чего тот попытался скрыться. У задержанного 37-летнего мужчины изъяли травматический пистолет.
Кроме того, в правоохранительных органах проверили информацию о стрельбе в центре Москвы. Сотрудники полиции прибыли на Зоологическую улицу по наводке очевидцев, сообщивших о хлопках, однако данные о правонарушении не подтвердились.
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