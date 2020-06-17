Информация о стрельбе в центре Москвы не подтвердилась

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Полиция опровергла информацию о стрельбе в центре столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД РФ по городу.

Очевидцы рассказали о хлопках, похожих на стрельбу из огнестрельного оружия. Правоохранители прибыли на Зоологическую улицу, данные о происшествии не подтвердились.

Ранее был задержан подозреваемый стрельбе на юге Москвы. Инцидент случился на улице Михневской, после произошедшего злоумышленник скрылся.

Подозреваемым оказался 37-летний москвич. У него изъяли травматический пистолет. Разрешение на оружие было при нем. На месте находился пострадавший с огнестрельным ранением, его госпитализировали.

Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Подозреваемый находится под домашним арестом.

На этой неделе еще один молодой человек открыл стрельбу в сторону сотрудников ДПС на Ленинском проспекте. Пострадавшие были тяжело ранены, как и сам стрелявший. Расследуется дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".