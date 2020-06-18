СК возбудил уголовное дело по факту гибели четырех человек после стрельбы в Москве

Фото: скриншот видео эфира телеканала Москва 24

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту гибели четырех человек после стрельбы на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ "Убийство двух и более лиц", – сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.

На место происшествия выехал заместитель руководителя Главного следственного управления и руководитель управления криминалистики. Проводится комплекс необходимых оперативных мероприятий, направленных на уточнение обстоятельств дела.

Ранее сообщалось, что в квартире, где забаррикадировался стрелок, нашли тела четырех человек – мужчины, двух женщин и малолетнего ребенка.

О трагедии стало известно в четверг, 18 июня. Очевидцы сообщили о хлопках, похожих на выстрелы, – речь шла о 6-7 подобных звуках.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и медики, после чего попытались войти в квартиру. Выяснилось, что стрелок забаррикадировался. С ним были заперты, как сообщалось ранее, женщина и двое детей.

По предварительной информации, причиной стрельбы стал конфликт на бытовой почве. К женщине якобы пришел ее бывший сожитель, в ходе ссоры он застрелил трех человек, после чего покончил с собой.

