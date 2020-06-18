В Сети появилось видео извинений мужчины, который расстрелял людей на улице Приорова

Видео: Москва 24

Опубликовано видео с извинениями, предположительно, Севастьяна Путинцева до стрельбы на улице Приорова.

По данным очевидцев, молодой человек просил прощения у Лизы Хлюпиной, которая до этого рассталась с ним.

"Я тебя люблю. Признаюсь, вел себя очень плохо. Все равно люблю. Прости меня", – говорит Путинцев на видео.

По данным СМИ, Хлюпина работала моделью. Она сотрудничала с разными брендами и участвовала в показах и фотосессиях.

ЧП произошло в доме 38 по улице Приорова. О происшествии сообщили очевидцы. Они рассказали, что мужчина открыл стрельбу в одной из квартир, а затем забаррикадировался в ней.

Впоследствии было установлено, что в результате инцидента погибли четыре человека – мужчина, ребенок и две женщины. По предварительным данным, одним из них был стрелявший, который покончил с собой.

По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело по части "а" пункта 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела.