Подозреваемый в убийстве трех человек на севере Москвы был судим

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Молодой человек, подозреваемый в убийстве трех человек в жилом доме на улице Приорова в Москве, был судим за кражу, но имел оружие. Об этом сообщает ТАСС.

"Подозреваемый в убийстве Севастьян Путинцев в 2017 году был осужден по пункту "г" части 2 статьи 158 УК РФ ("Кража из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем"). При этом он получил доступ к оружию", – рассказал источник информагентства в правоохранительных органах.

Уточняется, что на кадрах видеонаблюдения на входе в подъезд у мужчины можно разглядеть охотничий карабин в чехле. По предварительной версии, выстрелы производились из него.

Мужчина начал стрелять днем в четверг, 18 июня, в квартире на 7 этаже жилого дома на улице Приорова. Очевидцы услышали 6-7 хлопков и вызвали полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов проникли в квартиру, где нашли тела мужчины, двух женщин и малолетнего ребенка с огнестрельными ранениями.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, на месте работают следователи и криминалисты.

