"Услышал женский визг". Очевидец – о стрельбе на улице Приорова

16:49
"В тот момент, когда все это началось, я выходил из квартиры, стоял у лифта. Потом услышал хлопки, и с этими хлопками был женский визг, очень такой громкий и длинный", – сообщил Семенов.
После этого, по его словам, он вызвал лифт, задержался и прислушался к происходившему на улице.
"Визг продолжался. Поэтому решил спуститься. Спустился на улицу, так как собирался по своим делам. И в этот момент подъехали патрульные с двух сторон. Говорят: "Покажи руки, покажи рюкзак". Потом спросили, где стрельба была. Я сказал, что не знаю, и рассказал, что у себя на этаже слышал женский визг, крик и два хлопка", – рассказал очевидец.
Он добавил, что после этого подъехало еще несколько полицейских нарядов. По словам Семенова, они начали подниматься наверх, после чего было слышно еще три выстрела. Он также рассказал, на каком этаже дома это произошло.
"Сразу не было понятно какой, но сейчас выяснилось, что это, оказывается, седьмой этаж. Что за семья там проживает? Без понятия, так как мы в основном тут ни с кем не общаемся. Единственное, знаю своих соседей, по своему этажу", – сказал Семенов.
Стрельба произошла в жилом доме на улице Приорова. Мужчина, который произвел выстрелы, после этого забаррикадировался в квартире.
В результате инцидента погибли четыре человека, один из них покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего.
Также стало известно, что мужчина, подозревающийся в убийстве трех человек на улице Приорова, ранее был судим кражу, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Впоследствии он каким-то образом получил доступ к оружию.
"Камера подъезда зафиксировала, как он заходит внутрь с охотничьим карабином в чехле. Предположительно, им и было совершено убийство", – сообщил источник.
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