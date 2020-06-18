Прокуратура взяла на контроль расследование дела об убийстве на севере столицы

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Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту гибели четырех человек при стрельбе на севере Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

Также прокуратура намерена проверить, имел ли стрелявший разрешение на оружие и обоснованно ли он его получил.

Стрельба произошла в жилом доме на улице Приорова. В квартире обнаружили тела четырех человек. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты.

По предварительным данным, мужчина в результате ссоры открыл огонь из травматического оружия и застрелил свою сожительницу, мать девушки и ее ребенка, а затем покончил с собой. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

Очевидцы сообщили о 6–7 хлопках. Вероятно, раненая девушка сама вызвала полицию. Предполагаемый стрелок – 21-летний Севастьян Путинцев, с которым убитая встречалась около пяти лет, затем пара рассталась.