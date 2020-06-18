Одногруппник рассказал о погибшей в стрельбе на севере Москвы Елизавете Хлюпиной

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Одногруппник погибшей в результате стрельбы на севере Москвы Елизаветы Хлюпиной Тарас Федоров назвал девушку хорошим и добрым человеком. В беседе с Москвой 24 он заявил, что не понимает, почему ей могли желать зла.

"Я в шоке! Мы учились с Лизой в МАИ в течение трех лет. Мы с ней иногда гуляли, праздновали дни рождения знакомых. Она была милая, добрая, с характером. С ней можно было общаться на самые разные темы, в отличие от других девушек. Грустно то, что с ней случилось", – рассказал Тарас.

Он добавил, что не может представить, за что убили молодую девушку. "Не могу понять того, что кто-то пожелал ей зла. Ведь она всегда хорошо и по-доброму вела себя и с друзьями, и с теми, с кем мало общалась, и даже с незнакомыми людьми. Она была очень интересным, креативным и перспективным человеком", – отметил собеседник Москвы 24.

Видео: Тарас Федоров – для Москвы 24

Ранее стало известно о том, что прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту гибели четырех человек при стрельбе на севере Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в жилом доме на улице Приорова. Очевидцы сообщили о 6–7 хлопках. Позже в квартире обнаружили тела четырех человек.

Предполагаемый стрелок – 21-летний Севастьян Путинцев, с которым убитая встречалась около пяти лет, затем пара рассталась. По предварительным данным, мужчина в результате ссоры открыл огонь из травматического оружия и застрелил Елизавету, мать девушки и ребенка, находившихся в квартире, а затем покончил с собой. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

Предположительно, полицию раненая девушка успела вызвать сама, но вскоре скончалась. Сейчас следователи и криминалисты работают на месте.