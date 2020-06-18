СК опубликовал видео из квартиры на улице Приорова, где расстреляли трех человек

Видео: Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ опубликовал видео из квартиры, где произошла стрельба. На кадрах видна работа следователей на месте убийства четырех человек.

Инцидент произошел в доме 38 по улице Приорова. О происшествии сообщили очевидцы. Они рассказали, что мужчина открыл стрельбу в одной из квартир, а затем забаррикадировался в ней. Позже стало известно, что в квартиру к женщине зашел ее сожитель.

Впоследствии было установлено, что в результате инцидента погибли четыре человека – мужчина, ребенок и две женщины. По предварительным данным, одним из них был стрелявший, который покончил с собой.

По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело по части "а" пункта 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела.