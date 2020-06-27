Один человек погиб при обстреле машины на границе Ингушетии и Северной Осетии

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На границе Ингушетии и Северной Осетии произошла стрельба. Неизвестные открыли огонь по автомобилю вечером в пятницу, 26 июня.

"На окраине Назрани в районе административной границы с Северной Осетией неизвестные обстреляли автомашину", – сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ингушетии.

Известно, что в результате случившегося погиб один человек.

"По предварительным данным, один человек погиб, еще двое получили ранения", – подтвердил источник.

На месте происшествия организована работа оперативно-следственной группы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

По информации ТАСС, полицейским удалось задержать подозреваемого в стрельбе.

"Один из участников конфликта в настоящее время задержан", – сообщили в региональном главке МВД.

Ранее стрельба произошла на Алтуфьевском шоссе. Сообщалось, что во время стрельбы огнестрельное ранение получил один человек.