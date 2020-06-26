Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека задержаны после конфликта на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел на Левобережной улице, возле дома 11. Сотрудники полиции задержали по данному адресу двух мужчин. Они доставлены в отдел полиции. В настоящий момент выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее полиция задержала подозреваемого в стрельбе на юге столицы. Инцидент произошел на улице Михневской. Подозреваемым оказался 37-летний москвич. У него обнаружили и изъяли травматический пистолет.

Разрешение на оружие было при нем. Также на месте происшествия находился пострадавший с огнестрельным ранением. Его госпитализировали.

