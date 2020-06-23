Стрельба произошла на Алтуфьевском шоссе

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Полицейские проверяют информацию о перестрелке на севере Москвы. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"По оперативным данным, перестрелка произошла на Алтуфьевском шоссе", – подтвердил он.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, полицейскими проводится операция по задержанию криминальных лидеров.

"В правоохранительные органы поступила информация о сходке преступных лидеров из кавказских республик в кафе на Алтуфьевском шоссе", – пояснил источник.

Он отметил, что в данный момент внутри кафе задержаны порядка 30 человек. Некоторые из подозреваемых оказались вооружены.

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По некоторым данным, в результате перестрелки был ранен один человек.

"По предварительной информации, во время стрельбы пострадал один человек, он получил огнестрельное ранение", – добавил источник.

Ранее четыре человека погибли в результате стрельбы на улице Приорова. Сообщалось, что во время ссоры мужчина открыл огонь из травматического оружия.

По факту случившегося следственный комитет открыл уголовное дело. Об этом рассказала представитель столичного главка СК РФ Юлия Иванова.