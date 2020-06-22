Два человека погибли во время стрельбы и наезда автомобилей в США

16:15
Фото: скриншот видео youtube.com/CBS 17
Два человека погибли и 12 человек ранены в результате стрельбы и наезда автомобилей в городе Шарлотт в США, сообщает "Газета.ру".
Местная полиция обнаружила сотни людей, приехав на место ДТП. Затем на месте происшествия началась стрельба, в результате которой два человека погибло и семеро были ранены.
Позже в полицию сообщили, что еще пять человек пострадали вследствие наезда автомобилей. Пять-шесть человек были госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое.
Отмечается, что скопление людей, вероятно, произошло в результате празднования Дня освобождения рабов.
Ранее сообщалось, что стрельба произошла в районе Хеннепин в Миннеаполисе. Вследствие инцидента один человек погиб, 11 получили ранения.
Беспорядки, происходящие на территории США, были вызваны смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Он был задержан в Миннеаполисе, штате Миннесота, по подозрению в попытке обналичить поддельный чек на 20 долларов.
Во время задержания один из полицейских коленкой надавил на шею афроамериканца, закованного в наручники. Он скончался в реанимации.
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