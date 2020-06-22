В Нью-Йорке планируют демонтировать памятник Теодору Рузвельту – СМИ

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Памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, который находится у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке, решили демонтировать. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на заявление президента учреждения и власти города.

Как отмечается, в течение долгого времени активисты выступали против этого памятника. Монумент, по мнению многих, стал символом колониальной экспансии и расовой дискриминации, отмечает издание.

В материале говорится, что решение было принято на фоне протестов против расизма. При этом музей ранее всегда защищал и сохранял подобные объекты наследия прошлого, несмотря на то что они могли быть "крайне неоднозначны", уточняет издание.

По словам президента музея Эллен Фаттер, движение за расовую справедливость, которое возникло после смерти Джорджа Флойда, оказало влияние на музейное сообщество.

В США уже несколько недель продолжаются беспорядки, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он был задержан в Миннеаполисе, штате Миннесота, по подозрению в попытке обналичить поддельный чек на 20 долларов.

Во время задержания один из полицейских коленкой надавил на шею афроамериканца, закованного в наручники. Он скончался в реанимации.

Протесты распространились на территорию всей страны. В связи с беспорядками в Вашингтоне и Нью-Йорке вводили комендантский час.