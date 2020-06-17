В ООН обвинили США в "системном расизме"

19:51
Фото: ТАСС/Ralf Hirschberger/DPA
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что недавнее убийство афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе является символом системного расизма, которому подвергаются в США и других странах миллионы чернокожих людей, сообщает "Экспресс газета".
По словам Бачелет, люди африканского происхождения на протяжении всей жизни подвергаются расизму и в США эта нетерпимость со стороны правоохранительных органов выражена больше, чем в других странах.
Специальное заседание ООН по проблеме расовой дискриминации началось с минуты молчания по жертвам насилия на расовой и национальной почве.
Протесты начались после смерти афроамериканца: в конце мая Джордж Флойд был задержан за попытку обналичить фальшивый 20-долларовый чек. В ходе задержания полицейский надавил ему коленом на шею, Флойд не мог дышать, о чем неоднократно пытался сказать сотруднику полиции. В результате мужчина скончался в больнице. После инцидента в США начались массовые акции протеста.
Полицейского Томаса Лейна, который производил задержание Флойда, арестовали. Позже стало известно, что он освобожден под залог 750 тысяч долларов.
В США полицейские убили еще одного афроамериканца
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