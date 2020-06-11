В США освободили под залог экс-полицейского, участвовавшего в задержании Флойда

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Экс-полицейский Миннеаполиса Томас Лейн, которого обвинили в причастности к смерти афроамериканца Джорджа Флойда, освобожден под залог. Сумма залога составила 750 тысяч долларов, сообщает "Вечерняя Москва".

Томас Лейн содержался в тюрьме округа Хеннепин. Его обвинили в преступной халатности, пособничестве и подстрекательстве к непредумышленному убийству.

Его адвокат ранее заявил, что на момент задержания Флойда Лейн работал в полиции всего четыре дня. Он отметил, что его подзащитный пытался помочь Флойду, в том числе сделать искусственное дыхание.

Беспорядки в США начались с Миннеаполиса. Здесь полицейский наступил Флойду на горло при задержании и продержал его так в течение 7 минут, несмотря на мольбы мужчины освободить его. Впоследствии задержанный скончался в больнице.

В Миннеаполисе уже выступили с предложением запретить полиции использовать удушающие приемы после смерти Джорджа Флойда. Также полицейские должны будут сообщать о любых случаях насилия против граждан со стороны их коллег.

