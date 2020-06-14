Путин прокомментировал беспорядки в США

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на массовые протесты в Соединенных Штатах.

Отмечается, что российского лидера удивила реакция губернаторов некоторых штатов на распоряжения Дональда Трампа.

"Президент говорит: "Надо сделать так-то и так-то", а на местах губернаторы говорят: "Да пошел ты подальше", – приводит РИА Новости слова Путина.

Глава российского государства счел беспорядки в США проявлением глубинных внутренних кризисов в этой стране. При этом он подчеркнул, что такая нестабильная ситуация наблюдается в Штатах уже давно.

Протесты в США начались после того, как в результате действий полицейского в Миннеаполисе скончался афроамериканек Джордж Флойд.

Власти Миннеаполиса ввели в городе режим ЧС. Мэр попросил штат предоставить силы Национальной гвардии США для обеспечения безопасности граждан. Губернатор Миннесоты Тим Уолз решил привлечь бойцов Национальной гвардии к поддержанию порядка.

В результате протестов задержано около 9,3 тысячи человек. Больше всего задержанных в Лос-Анджелесе – 2,7 тысячи человек, в Нью-Йорке – примерно 1,5 тысячи. За время беспорядков в США погибло не менее 11 человек. При этом большинство погибших – афроамериканцы.

