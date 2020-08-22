Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Человека ранили из газового пистолета на юго-востоке Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Инцидент произошел по адресу: улица Перерва, дом 43, корпус 1. Причиной ранения стал конфликт между двумя мужчинами. В ходе него один из них достал, по версии правоохранительных органов, газовый пистолет и выстрелил в своего оппонента.

Сообщается, что стрелявший уже задержан. Пострадавшего передали медикам для осмотра.

Ранее стало известно о стрельбе возле жилого дома на улице Академика Анохина. Сообщалось, что два работника укладывали асфальт у здания. В ночное время у них возник конфликт с мужчиной, который выстрелил в них не менее пяти раз. Один из укладчиков асфальта погиб.