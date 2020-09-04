Два человека погибли на плавучем кране из-за тайфуна в Приморье

07:26
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Два человека стали жертвами ЧП на плавучем кране из-за тайфуна в Приморье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.
По имеющейся информации, авария произошла в четверг вечером около 23:25 (16:25 по московскому времени). Плавучий кран Черноморец-34 был выброшен на отмель в бухте Тепляковского Уссурийского залива.
"В настоящее время обнаружены двое погибших, семь человек не пострадали, спасательная операция продолжается. Угроза затопления судна и загрязнения окружающей среды отсутствует", - рассказали в ведомстве.
По факту случившегося транспортные прокуратуры начали проверку. Известно, что судно принадлежит ПАО "Славянский судоремонтный завод".
Как сообщили в региональном главке МЧС, на место происшествия выдвигались сотрудники ведомства, но не участвовали в спасательных операциях по причине ненадобности.
Тайфун "Майсак" ранее унес жизнь одного человека в селе Лукьяновка Шкотовского района. Кроме того, от удара стихии пострадали 70 муниципалитетов, более 150 тысяч человек остались без света.
Наиболее сложная ситуация из-за урагана складывается в Находке, где был введен режим ЧС муниципального характера. Во Владивостоке ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду.
Ранее почти полмиллиона человек было эвакуировано в Китае из-за тайфуна "Хагупит". В стране оказались затоплены сельскохозяйственные угодья, шоссе и улицы городов.
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