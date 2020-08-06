Тайфун "Хагупит" прошелся по Китаю

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Почти полмиллиона человек было эвакуировано в Китае из-за тайфуна "Хагупит", сообщает телеканал "Мир 24".

Сначала он прошелся по побережью восточной провинции Чжэцзян. Из-за тайфуна были затоплены сельскохозяйственные угодья, шоссе и улицы городов. Впоследствии он перебрался на северо-запад, в провинцию Шэньси. Там "Хагупит" стал причиной обрушения нескольких дорог и взрыва газопровода.

В ослабленном виде отзвуки тайфуна добрались до российского Приморья, в результате чего на регион обрушились тропические ливни. Однако серьезных последствий ослабевший тайфун на территории России не вызвал.

Ранее в США бушевал ураган "Исаиас". Он пришел на побережье Северной Каролины. Скорость ветра в пределах атмосферного явления составила 38 метров в секунду.

Впоследствии ураган перебрался и в другие штаты страны. В результате стихийного бедствия погибли шести человек.

Накануне в Атлантическом океане сформировался тропический шторм, получивший название "Гонсало". Скорость сопровождающего его ветра составила 75 километров в час. Он двигался в северо-западном направлении.